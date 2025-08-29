Uppgifter: Toppklubb överens med Leipzig om Simons

Xavi Simons närmar sig en Premier League-flytt.

Tottenham och RB Leipzig uppges nämligen vara överens gällande nederländaren.

Detta rapporterar transferexperten Fabrizio Romano.

Xavi Simons har varit aktuell för en Premier League-flytt i stort sett hela sommaren.

Under majoriteten av tiden har det ryktats om Chelsea och en Londonflytt ser det ut att bli, men inte till Chelsea.

Den senaste tiden har även Tottenham uppgetts finnas med i bilden och Spurs ser nu ut att vinna dragkampen om Simons signatur.

Fabrizio Romano uppger nämligen att Tottenham och RB Leipzig är överens gällande Simons.

Londonklubben väntas betala 60 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 664 miljoner kronor för nederländaren.

Det som återstår nu är för Spurs och Simons att komma helt överens samt att han genomför den medicinska undersökningen.