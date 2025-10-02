Uppgifter: Toppklubb ute efter Toney – kan bli PL-comeback
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ivan Toney kan vara på väg tillbaka till Premier League.
Chelsea uppges vilja värva en anfallare i vinter och Toney uppges vara ett alternativ.
Ivan Toney lämnade Brentford och Premier League för saudiarabiska Al Ahli i slutet av sommarfönstret 2024.
I början av 2026 ser den förre Premier League-stjärnan ut att kunna återvända till England.
Indykaila News nämligen att Chelsea vill förstärka offensiven med en anfallare i kommande vinterfönster och Toney sägs vara ett alternativ för Londonklubben.
Spelarens representanter ska ha träffat toppklubben och Toney själv sägs vara öppen för att återvända till England på lån.
29-åringens kontrakt med saudiarabiska Al Ahli sträcker sig fram till sommaren 2028.
Den här artikeln handlar om: