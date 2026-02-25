Uppgifter: Toppklubbar är ute efter Juventus-försvararen

Juventus-försvararen Andrea Cambiaso drar till sig intresse.

Liverpool, Manchester City och Real Madrid uppges alla följa hans situation nära.

Foto: Bildbyrån

Andrea Cambiaso har fortsatt att imponera i Juventus den här säsongen, frågan nu är dock hur länge den italienska storklubben får behålla ytterbacken.

26-åringen finns nämligen på flera storklubbars radar.

CaughtOffside rapporterar nämligen att Liverpool, Manchester City och Real Madrid är intresserade och alla tre uppges följa hans situation nära.

26-åringen som har kontrakt med Juventus fram till sommaren 2029 står den här säsongen noterad för två mål och tre assist på 24 matcher i Serie A.