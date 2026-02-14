Uppgifter: Toppklubbar visar intresse för Schade

Kevin Schade har stått för en fin säsong i Brentford.

Detta har medfört intresse för tysken.

Toppklubbar i såväl Premier League som Serie A ska vara intresserade.

Foto: Bildbyrån

24-årige Kevin Schade har stått för en stark säsong så här långt i Premier League.

Hittills har det blivit sex mål och tre assist på 24 matcher och hans fina prestationer ser ut att ha fått andra klubbar att få upp ögonen för honom.

Transferjournalisten Nicolo Schira rapporterar nämligen nu att toppklubbar i såväl Premier League som Serie A visar intresse och håller koll på Brentford-spelaren inför sommarens transferfönster.

Några specifika klubbar nämns dock inte.

Tidigare har Newcastle, Aston Villa och Tottenham uppgetts vara intresserade av tysken.