Han har uppgets vara så gott som klar för Chelsea.

Nu har en annan London-klubb gett sig in i jakten på Xavi Simons.

Detta i form av Tottenham Hotspur, enligt CaughtOffside.

Foto: Bildbyrån.

För ett par år sedan pratades det om Xavi Simons som en av världens största talanger. 22-åringen har spelat för klubbar som Barcelona, Paris Saint-Germain, PSV Eindhoven och RB Leipzig – där han nu befinner sig.

Däremot har det mesta, enligt rapporter, sett ut att tyda på att Simons byter Tyskland mot England – och Leipzig mot Chelsea.

Nu kommer dock andra uppgifter, från CaughtOffside, som gör gällande att en annan London-klubb har gett sig in i jakten på Simons.

Det är Tottenham Hotspur, som behöver ersätta korsbandsskadade James Maddison.

Uppgifterna gör gällande att ”Spurs” försöker att kapa affären men att Chelsea fortsatt ligger bäst till.

Den gånga säsongen spelade Xavi Simons 25 matcher i Bundesliga i vilka han gjorde tio mål och sju assist.







