Uppgifter: Tottenham har ögonen på Marco Palestra
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Tottenham har ögonen på Marco Palestra, 20.
Det uppger transferexperten Nicolo Schira.
Tottenham har ögonen mot Italien och Marco Palestra, enligt transferexperten Nicolo Schira.
Han rapporterar att en Spurs-scout var på plats i Italien för att spana in 20-årige Marco Palestra i mötet mellan Cagliari och Lazio i lördags.
Högerbacken är för närvarande utlånad från Atalanta till Cagliari och avtalet sträcker sig över våren.
Om Tottenham är intresserade eller inte uppges inte i uppgifterna.
Den här artikeln handlar om: