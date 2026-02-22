Uppgifter: Tottenham har ögonen på Marco Palestra

Tottenham har ögonen på Marco Palestra, 20.

Det uppger transferexperten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Tottenham har ögonen mot Italien och Marco Palestra, enligt transferexperten Nicolo Schira.

Han rapporterar att en Spurs-scout var på plats i Italien för att spana in 20-årige Marco Palestra i mötet mellan Cagliari och Lazio i lördags.

Högerbacken är för närvarande utlånad från Atalanta till Cagliari och avtalet sträcker sig över våren.

Om Tottenham är intresserade eller inte uppges inte i uppgifterna.