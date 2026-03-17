Uppgifter: Tottenham in i jakten på Guirassy

Serhou Guirassy har stänkt in 17 mål den här säsongen i Borussia Dortmund och anfallsstjärnan kan lämna i sommar. Enligt den tyska tidningen Bild vill spelaren själv göra en flytt till Saudiarabien men på grund av den rådande konflikten i Mellanöstern är det osannolikt att det blir av.

Det finns dock ytterligare alternativ för Guirassy. Tidningen uppger att Tottenham Hotspur visar intresse för forwarden och Londonklubben ska redan ha kontaktat spelarens representanter.

Guirassys kontrakt med Dortmund sträcker sig till 2028.