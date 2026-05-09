Uppgifter: Tottenham intresserade av Greenwood

Tottenham Hotspur uppges överväga en värvning av Mason Greenwood inför sommaren.

Anfallaren ryktas kunna lämna Olympique de Marseille.

Mason Greenwood kan vara på väg tillbaka till engelsk fotboll. Greenwood lämnade England och sin tidigare klubb Manchester United 2023 på grund av en rättsprocess efter anklagelser om misshandel och våldtäktsförsök. Åtalet lades senare ned efter att centrala vittnen dragit sig ur och ny bevisning framkommit.



Då lämnade han klubben för franska Marseille.

Enligt transferjournalisten Nicolò Schira följer nu Tottenham situationen kring den 24-årige anfallaren inför sommarens transferfönster. Uppgifterna gör gällande att Spurs-tränaren Roberto De Zerbi är en stor beundrare av Greenwood efter tiden tillsammans i Marseille.

I Marseille har Greenwood stått för stark produktion med 47 mål på 79 matcher under de två senaste säsongerna.