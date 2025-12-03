Uppgifter: Tottenham intresserade av Julie Blakstad

Tottenham är intresserade av Hammarbyspelaren Julie Blakstad.

Det enligt uppgifter från JuventusNews24-journalisten Mauro Munno.

Foto: Bildbyrån

Hammarbys vänsterback Julie Blakstad sitter på utgående kontrakt och har varit hemlighetsfull om framtiden. Nu kommer uppgifter från JuventusNews24-journalisten Mauro Munno som säger att Tottenham är intresserade av den norska landslagsspelaren. I Tottenham finns även Blakstads före detta lagkamrat Cathinka Tandberg som lämnade Bajen tidigare i år.

Julie Blakstad har gjort 15 mål och sex assister på 26 matcher i damallsvenskan och var en bärande spelare för stockholmsklubben under hösten.