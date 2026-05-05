Uppgifter: Tottenham intresserade av Sunderland-målvakten

Robin Roefs, 23, drar till sig intresse.

Tottenham vill värva målvakten som gjort succé i år, detta uppger Football Insider.

Robin Roefs värvades i somras till Sunderland.

Sedan dess har målvakten imponerat stort i ett pressat Sunderland, som nyligen tagit steget tillbaka till Premier League. Samtidigt har Tottenham Hotspur haft en betydligt tyngre säsong och kämpar för att undvika nedflyttning.

Enligt Football Insider följer Londonklubben Roefs noga, där han finns med på en lista över potentiella målvaktsvärvningar – tillsammans med Bart Verbruggen från Brighton & Hove Albion.

En möjlig affär uppges dock vara beroende av att Tottenham säkrar sin plats i Premier League. Samtidigt sägs Sunderland inte vara särskilt sugna på att sälja Roefs redan i sommar. Hans kontrakt med klubben sträcker sig till 2030.