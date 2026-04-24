Uppgifter: Tottenham kräver rekordbelopp för van de Ven

Tottenham Hotspur-mittbacken Micky van de Ven ryktas bort från klubben.

Skulle det komma att bli verklighet blir det ett dyrt köp för de som lägger vantarna på honom.

Enligt transferjournalisten Nicolo Schira kräver Spurs nära en miljard svenska kronor.

Tidigare i veckan gjorde uppgifter från The Athletic gällande att Manchester United överväger en värvning av Tottenham Hotspurs mittback Micky van de Ven, 25.

Nederländaren har tidigare ryktats vara aktuell för storklubbar som Barcelona, Real Madrid och Liverpool.

Skulle någon av de ovannämnda klubbarna välja att gå för en värvning av mittbacken under sommaren kommer detta att bli en riktigt dyr historia. Enligt uppgifter från transferjournalisten Nicolo Schira kräver Spurs 90 miljoner euro – eller 975 miljoner kronor – för att sälja nederländaren.

Kan bli dyraste försvararen någonsin – tillsammans med City-mittbacken

Vid det fall att en klubb köper van de Ven för den angivna summan kommer han att tangera rekordet för den dyraste transfern för en försvarare någonsin. Just nu toppar Joško Gvardiol den listan efter att Manchester City värvat honom från RB Leipzig 2023.

Micky van de Ven har spelat i London-klubben sedan sommaren 2023 och har ett avtal som sträcker sig fram till sommaren 2029. Under årets säsong har 25-åringen spelat 40 matcher för klubben som ligger pyrt till i Premier League.