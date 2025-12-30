Uppgifter: Tottenham överens med lokalrivalen

Tottenham Hotspur är på väg att släppa Brennan Johnson, 24.

Enligt The Atheltic är Spurs överens med Crystal Palace.

Övergången hänger dock på att spelaren väljer att tacka ja.

Foto: Alamy

24-åriga Brennan Johnson har förpassats till bänken under den nya Tottenham Hotspur-tränaren Thomas Frank. Tidigare i december uppgavs den walesiska yttern vara på väg bort från London-klubben och lokalrivalen Crystal Palace gjordes då aktuell som en ny klubbadress.

Nu rapporterar ansedda The Athletic att klubbarna är överens om en övergång. Enligt uppgifterna betalar Crystal Palace omkring 35 miljoner pund (motsvarande 434 miljoner kronor) för affären.

Men en övergång är inte klar ännu. Det återstår fortsatt att Johnson ska välja att tacka ja till transfern och enligt The Athletic har han andra alternativ att ta hänsyn till.