Uppgifter: Tottenham överens med mittback

Tottenham Hotspur har nått en principiell överenskommelse med Marcos Senesi.

Detta i det fall att man stannar kvar i Premier League.

Det rapporterar TalkSport.

Med sex omgångar kvar att spela befinner sig Tottenham Hotspur på en 18:e-plats i Premier League – vilket innebär nedflyttning.

I det fall att man klarar sig kvar i den engelska högstadivisionen kommer man att förstärka sin trupp med en spelare från Argentina.

Det handlar, enligt TalkSport, om Bournemouths mittback Marcos Senesi, 28, som man har nått en principiell överenskommelse med. Senesi har spelat för ”The Cherries” sedan sommaren 2022 och har bara månader kvar på sitt avtal.

Således kan argentinaren komma att ansluta till Premier League-rivalen som bosman.

Bournemouth parkerar just nu på en elfteplats i tabellen och ställs senare i dag mot Newcastle. Spurs möter i sin tur Brighton i kväll.