Uppgifter: Tottenham spanar på ny målvakt

Guglielmo Vicario kan återvända till Italien.

Nu spanar Tottenham Hotspur på den tyske målvakten Noah Atubolu.

Tottenham Hotspur ser ut att bli av med målvakten Guglielmo Vicario. Italienaren har kopplats ihop med en flytt till Inter efter säsongen.

Nu spanar Spurs på en ersättare till Vicario. Enligt Daily Mail har Londonklubben fått upp ögonen på Freiburgs burväktare Noah Atubolu. 23-åringen har varit hyllad i Bundesliga och slog därtill ett ligarekord när han räddade fem straffar i rad.

Den tyska tidningen Bild uppger att Atubolu väntas lämna Freiburg i sommar och där flera klubbar kan tänkas värva honom. Förutom Spurs rör det sig om West Ham, Napoli, AC Milan och Inter.

Atubolus nuvarande avtal sträcker sig till 2027.