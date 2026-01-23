Uppgifter: Tottenham vill värva Robertson

Andy Robertson, 31, sitter på utgående kontrakt.

Nu vill Tottenham värva vänsterbacken.

Det enligt uppgifter från The Athletics David Ornstein.

Foto: Bildbyrån

Andy Robertson har efter flera års dominans på vänsterbacksplatsen haft det tuffare i Liverpool. 31-åringen sitter nu på ett utgående avtal och det ser ut som att Robertson kan lämna klubben i sommar.

The Athletics David Ornstein kommer nu med uppgifter om att Robertson kan lämna Liverpool tidigare.

Enligt journalisten arbetar just nu Tottenham på att köpa loss Robertson redan under januarifönstret. Uppgifterna säger även att förhandlingar om en övergång pågår i detta nu mellan Liverpool och Spurs.

Andy Robertson har spelat 363 matcher för Liverpool genom åren.