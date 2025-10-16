Uppgifter: Tottenham vill värva tillbaka Harry Kane

Harry Kane lämnade Tottenham Hotspur sommaren 2023.

Nästa sommar ser Londonklubben ut att vilja värva tillbaka honom.

Detta enligt inhemska uppgifter.

Foto: Bildbyrån

Efter över tio år i klubben så valde Harry Kane sommaren 2023 att lämna Tottenham Hotspur för den tyska storklubben Bayern München.

Klubbytet har blivit en succé och förra säsongen kammade Kane hem karriärens första titel då Bayern vann Bundesliga och sedan flytten har det blivit otroliga 103 mål och 29 assist på 106 matcher för engelsmannen.

Samtidigt som han imponerat stort i den tyska storklubben har det börjat ryktas om att det kan bli en flytt nästa sommar. Nu kommer även nya rapporter gällande detta.

Talksport rapporterar nämligen nu att Tottenham vill värva tillbaka stjärnan nästa sommar och att Londonklubben ska vara villiga att möta såväl hans utköpsklausul som lönekrav.

Kanes utköpsklausul har tidigare uppgetts ligga på 56,7 miljoner pund nästa sommar (716 miljoner kronor), men för att den ska gälla krävs det att Kane själv meddelar innan vinterfönstret stänger, att han vill lämna.

Engelsmannen har annars kontrakt med Bayern München fram till sommaren 2027.