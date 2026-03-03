Uppgifter: Totti återvänder till Roma

Francesco Totti kan återvända till Roma.

Transferjournalisten Nicolo Schira skriver att det handlar om en plats i staben.

Foto: Bildbyrån

Francesco Totti står noterad för över 700 matcher för Roma som spelare. Nu kan han återvända till den Italienska huvudstadsklubben.

Denna gången handlar det om en plats i staben och enligt rapporter ska samtal vara inledda.

Transferjournalisten Nicolo Schira att Totti haft ett möte med huvudtränare Gian Piero Gasperini. Enligt uppgifterna ska han vara aktuell för tränarstaben.

Roma ligger för tillfället på en fjärde plats i Serie A.