Uppgifter: Touré drar till sig Premier League-intresse

Bazoumana Touré har varit i Hoffenheim i mindre än ett år.

Nu kan han vara på väg till Premier League.

Det uppger Sky-journalisten Dennis Bayer.

Foto: Alamy

Det var i januari som Hammarby sålde ivorianen Bazoumana Touré till tyska Hoffenheim för en rekordsumma.

Sedan dess har 19-åringen hunnit spela 21 matcher i vilka det har blivit ett mål och tre assist i Bundesliga.

Nu kan dock Touré vara på väg bort från Tyskland – och till England.

Det rapporterar Sky-journalisten Dennis Bayer som skriver att det finns en möjlighet att yttern säljs under den kommande sommaren då flera Premier League-klubbar har hört av sig. Vidare skriver även Bayer att Hoffenheim ser potential för en rekordförsäljning – vilket innebär omkring 480 miljoner kronor.

Det hade i sin tur inneburit att Hammarby tjänar en slant i vidareförsälning.