Uppgifter: Touré drar till sig Premier League-intresse
Bazoumana Touré har varit i Hoffenheim i mindre än ett år.
Nu kan han vara på väg till Premier League.
Det uppger Sky-journalisten Dennis Bayer.
Det var i januari som Hammarby sålde ivorianen Bazoumana Touré till tyska Hoffenheim för en rekordsumma.
Sedan dess har 19-åringen hunnit spela 21 matcher i vilka det har blivit ett mål och tre assist i Bundesliga.
Nu kan dock Touré vara på väg bort från Tyskland – och till England.
Det rapporterar Sky-journalisten Dennis Bayer som skriver att det finns en möjlighet att yttern säljs under den kommande sommaren då flera Premier League-klubbar har hört av sig. Vidare skriver även Bayer att Hoffenheim ser potential för en rekordförsäljning – vilket innebär omkring 480 miljoner kronor.
Det hade i sin tur inneburit att Hammarby tjänar en slant i vidareförsälning.
