Uppgifter: Tre giganter jagar tyske stjärnan

Julian Brandt, 29, lämnar Borussia Dortmund i sommar.

Nu finns det flera klubbar som vill plocka in honom.

Detta enligt sillyexperten Nicolo Schira.

Borussia Dortmund har tidigare bekräftat att Julian Brandts kontrakt inte förlängs efter sommaren.

Nu rapporterar den italienska transferjournalisten Nicolo Schira att det finns intresse från England, Turkiet och Italien. Närmare bestämt rör det sig om klubbarna Aston Villa, Fenerbahce och Roma.

29-åringen noteras för tio mål och tre assist på 34 matcher den här säsongen.