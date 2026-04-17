Uppgifter: Tre klubbar ute efter Roony Bardghji

Roony Bardghjis speltid i FC Barcelona har minskat den senaste tiden.

Nu kan han vara aktuell för en flytt.

Enligt spanska Sport är tre klubbar ute efter svensken.

Det var under sommaren 2025 som FC Barcelona presenterade värvningen av Roony Bardghji, 20, från FC Köpenhamn.

Sedan dess har den svenska A-landslagsmannen hunnit spela 23 tävlingsmatcher för katalanerna, varav sju från start. I dessa har han gjort två mål och fyra målgivande passningar.

Under den senaste tiden har dock speltiden minskat. Den senaste gången han fick spela mer än någon minut var den 15 mars, då han startade mot Sevilla.

Med tanke på detta kan det bli aktuellt med en flytt för Bardghji, trots att Barcelona uppges vilja behålla honom för framtiden. Enligt spanska Sport visar tre klubbar intresse för svensken, i form av FC Porto, Stuttgart och AS Monaco.

De ovannämnda klubbarna sägs ha anmält sitt intresse samtidigt som "Barca" kommer att diskutera ytterns framtid i klubben. Enligt uppgifterna kommer Barcelona att överväga en utlåning av 20-åringen i det fall att han vill lämna. Däremot uppges inte Hansi Flicks klubb vilja sälja Bardghji just nu, då man fortsatt tror på svensken. Det kan dock komma att ändras i det fall att klubben får in ett stort bud under sommaren, menar Sport.














