Uppgifter: Tre PL-klubbar ute efter amerikanen

Bournemouth Tyler Adams drar till sig ett stort intresse.

Till sommaren kan han vara föremål för en flytt.

Enligt Daily Mail håller tre toppklubbar i Premier League ögonen på mittfältaren.

Foto: Bildbyrån

Det var under sommaren 2023 som amerikanen Tyler Adams lämnade Leeds United för spel i Bournemouth.

Med 55 matcher under bältet för ”The Cherries” kan 27-åringen nu vara aktuell för en ny flytt.

Enligt Daily Mail följer nämligen tre storklubbar i Premier League mittfältaren, i form av Manchester United, Chelsea och Liverpool. Vad gäller en framtida övergångssumma väntas Adams kosta omkring 40 miljoner pund, eller 490 miljoner kronor, enligt uppgifterna.

Förutom Bournemouth och Leeds United har Tyler Adams spelat för RB Leipzig och New York Red Bulls. Han står även noterad för 52 landskamper med USA.