Uppgifter: Turan tar över Sjachtar Donetsk

Arda Turan kan ta nytt tränarjobb.

Enligt uppgifter är han aktuell för ukrainska Sjachtar Donetsk.

Det rapporterar Fabrizio Romano.

Arda Turan är för tillfället tränare turkiska Eyupspor, efter att ha lagt skorna på hyllan 2022.

Där har han varit sedan dess – men kan nu bli aktuell för ett nytt jobb.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano tar Turan över ukrainska Sjachtar Donetsk. Det ska röra sig om ett kontrakt som sträcker sig till 2027.

Arda Turan spelade, under sin aktiva spelarkarriär, i Barcelona, Atletico Madrid och Galatasaray.

🚨🇺🇦 Arda Turan will sign in as new Shakhtar Donetsk manager in the next days, agreement done and here we go!

Former Barça and Atlético midfielder will start new chapter at Shakhtar replacing coach Marino Pusic.

Understand the contract will be valid until June 2027. 🇹🇷 pic.twitter.com/M0CAizuKNs

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 25, 2025