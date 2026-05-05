Uppgifter: Två miljoner kronor kan läggas på mittfältare

Manchester United behöver värva spelare i sommar.

Nu uppger Daily Mail att klubben kan lägga hela två miljoner kronor på mittfältare i sommar.

Manchester United kan spendera massvis med pengar på nya spelare i sommar. Detta efter att många av deras nuvarande spelare har ryktats bort från klubben.

Nu skriver Daily Mail att klubben kommer lägga drygt två miljarder kronor på att värva tre nya mittfältare till nästa säsong. Redan nu har pengarna öronmärkts och klubben har en plan på hur pengarna ska spenderas.

80 miljoner pund ska läggas på den spelare som ska ersätta Casemiro, 40 miljoner pund kan läggas på en ersättare till Manuel Ugarte om han blir såld och cirka 20 miljoner pund ska läggas på ett framtidsnamn.

Namn som Shea Charles, Mateus Fernandes, Aurelien Tchouameni och Adam Wharton är på listan över tänkbara ersättare.