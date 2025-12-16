Uppgifter: Två Premier League-klubbar ute efter Dumfries

Denzel Dumfries har gjort stor succé i Serie A.

Nu visar två Premier League-klubbar intresse för ytterbacken.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Den 29-årige högerbacken Denzel Dumfries har spelat för italienska Inter sedan sommaren 2021 och har imponerat stort under de senaste åren.

Med sina 194 matcher, 25 mål och 26 assist har nederländaren dragit till sig två klubbars uppmärksamhet.

Båda dessa är, enligt transferjournalisten Nicolo Schira, hemmahörande i Premier League och sägs följa Dumfries situation noga. Vilka klubbar det handlar om framgår inte av uppgifterna.

Vidare sägs 29-åringen ha en utköpsklausul på 25 miljoner euro, eller drygt 270 miljoner kronor. Hans avtal med Inter sträcker sig till sommaren 2028.