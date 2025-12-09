Uppgifter: Två spelare kan lämna Elfsborg

Daniel Granli, 31, och Jakob Thomasen, 29 kommer lämna Elfsborg vid året slut.

Det rapportar Borås Tidning.

Foto: Bildbyrån

Två spelare kan lämna Elfsborg vid årsskiftet då deras kontrakt utgår. Enligt Borås Tidning kommer Daniel Granli och Jakob Thomasen att lämna klubben.

Daniel Granli kom från nederländska ADO Den Haag inför den här säsongen och står noterad för elva framträdanden i allsvenskan. Jakob Thomasen kom från franska Nimes under sommaren 2023 och stod i år för nio matcher i allsvenskan.

Elfsborg hamnade på en åttonde plats i allsvenskan i år.