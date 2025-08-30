Uppgifter: Udinese värvar från Serie A-konkurrent – här anländer Zaniolo

Alessandro Zanoli, 24, är klar för Udinese.

Det rapporterar transfergurun Nicolò Schira.

Försvararen har setts till utanför Serie A-klubbens träningsanläggning för att genomgå läkarundersökningen.

En Serie A-affär uppges vara helt klar. Enligt Nicolò Schira är Napoli överens med Udinese om en övergång för högerbacken Alessandro Zanoli. Övergångssumman landar på 5,5 miljoner euro (motsvarande drygt 60 miljoner kronor), enligt uppgifterna.

På en video publicerad på X av Sky Sports-journalisten Gianluca Di Marzio ses 24-åringen utanför Udineses träningsanläggning för att genomgå den obligatoriska läkarundersökningen.

.@Udinese_1896, Alessandro Zanoli è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche pic.twitter.com/fq6yzty6N5 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, 2025

Zanoli var utlånad från Napoli till Genoa under förra säsongen. Där gjorde han 31 Serie A-matcher och noterades för ett mål och en assist.