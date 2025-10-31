Uppgifter: United-anfallaren kan lånas ut till Milan

Han har inte lyckats imponera i Manchester United.

Nu kan Joshua Zirkzee vara på väg bort från klubben.

Enligt La Gazzetta dello Sport kan Milan låna in anfallaren i januari.

Foto: Bildbyrån

Det var efter en imponerande tid i italienska Bologna som Joshua Zirkzee, 24, lämnade för spel i Manchester United.

Därefter har den nederländske anfallaren inte lyckats slå igenom – och har ryktats tillbaka till Serie A. För bara någon dag sedan uppgavs Roma tänkas gå för Zirkzee. Nu handlar det istället om AC Milan.

De kan, enligt La Gazzetta dello Sport, tänkas låna in 24-åringen under vinterfönstret. Det behöver dock inte bli en enkel affär att lösa för Milano-klubben – då The Sun har rapporterat att United vill hålla hårt i Zirkzee då man kommer att förlora Bryan Mbeumo, Amad Diallo och Noussair Mazraoui som ska spela de Afrikanska mästerskapen.

Joshua Zirkzee har kontrakt fram till sommaren 2029 med den röda Manchester-klubben.