Uppgifter: United i samtal med Victor Osimhen

Victor Osimhen har flugit fram på lån i Galatasaray.

Till sommaren kommer han att återvända till Napoli – frågan är dock hur länge han blir kvar där.

Enligt Foot Mercato har Manchester United inlett samtal med anfallarens representanter.

Manchester United har haft en minst sagt jobbig säsong i Premier League och en hel del ser ut att kunna hända i storklubben under sommaren.



Framförallt är det, enligt rapporter, tydligt att United vill förstärka offensiven då man varken fått det att lossna med Rasmus Höjlund eller Joshua Zirkzee.



För en tid sedan uppgavs man även ha bestämt sig för vem man vill gå för i sommar. Då rapporterade The Mirror att Victor Osimhen är storklubbens förstaval i jakten på en ny nummer nio.



Nu ser även United ut att närma sig en lösning.



Det är Foot Mercato som rapporterar om att Premier League-klubben har haft samtal Osimhens representanter gällande en övergång till sommaren. Därtill sägs intresset från ”The Red Devils” vara av det mer seriösa slaget.



Uniteds intresse ser inte heller ut att vara förgäves då anfallaren själv sägs vara “väldigt frestad” av att spela i Premier League.



Uppgifterna gör även gällande att han kräver en lön på nära 12 miljoner euro (norr om 130 miljoner kronor) per år. I övergångssumma kommer han sannolikt att kosta runt 75 miljoner euro (820 miljoner kronor) att köpa loss.



Nigerianen, som varit utlånad till Galatasary från Napoli, står den här säsongen noterad för 33 mål och åtta assist på 37 matcher.

Video Flera drömmål i galna semifinalen mellan Barça och Inter