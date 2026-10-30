Uppgifter: United kollar läget kring Barças Fermín

Manchester United har fått upp ögonen för Barcelonas Fermín López.

Enligt uppgifter har klubben hört sig för om mittfältaren.

Konkurrensen om spanjoren kan dock bli tuff.

Foto: Bildbyrån

Manchester United har gjort en första sondering kring Barcelonas Fermín López, uppger transferjournalisten Matteo Moretto från MARCA.

Den spanske landslagsmittfältaren får ofta dela speltid om en ordinarie plats med Dani Olmo under Hansi Flick, och flera storklubbar följer nu hans situation. Enligt CaughtOffside är PSG redo att bjuda upp till 80 miljoner euro, och även Chelsea, som försökte värva honom sommaren 2025, är intresserat.

Barcelona vill helst inte sälja, men klubbens ekonomiska problem kan göra att ett tillräckligt stort bud blir svårt att säga nej till.

När Chelsea lade ett stort bud sommaren 2025 ville Fermín stanna i Barcelona och tackade nej till en flytt. Nu, tre transferfönster senare, är det dock oklart hur han ser på sin framtid.