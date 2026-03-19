Uppgifter: United-mittfältaren frustrerad – överväger flytt

Manuel Ugarte har spelat för Manchester United sedan sommaren 2024 då han lämnade Paris Saint-Germain.

Sedan dess har den uruguayanska mittfältaren spelat 67 matcher för ”The Red Devils” men har – under den senaste tiden – fått se sig själv förpassad till bänken i en rad matcher.

Därför överväger han nu en flytt från storklubben, enligt den brittiska sajten CenterDevils. De skriver att Ugarte känner sig frustrerad över bristen på speltid samt underskattad av klubben.

Därför kommer han nu att överväga en flytt från Manchester-klubben under sommaren, i det fall att ett tillräckligt bra bud kommer upp på bordet.

Manuel Ugartes avtal med Manchester United sträcker sig fram till sommaren 2029.