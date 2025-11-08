Uppgifter: United och Liverpool intresserade av João Gomes

Flera toppklubbar i Premier League följer João Gomes.

Intresset kan leda till en flytt, särskilt om Wolves inte lyckas säkra kontraktet i Premier League.



João Gomes kom till Wolverhampton från Flamengo i januari 2023.

Hans prestationer har väckt uppmärksamhet. Enligt TEAMtalk följer flera toppklubbar i Premier League brasilianarens situation. Manchester United, Liverpool, Tottenham och Aston Villa rapporteras alla vara intresserade.

Intresset är i nuläget inte konkret, men en flytt kan bli mer aktuell om Wolverhampton fortsätter sin svaga säsong. Laget ligger sist i ligan med två poäng på tio matcher, och ett nedflyttningsscenario skulle sannolikt öppna för en försäljning.

Gomes förlängde sitt avtal så sent som i våras och är kontrakterad till 2030, med option på ytterligare ett år.

24-åringen har noterats för sju mål och fyra assist på 102 tävlingsmatcher. Mittfältaren har dessutom gjort tio landskamper för Brasilien.