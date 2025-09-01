Jadon Sancho är oönskad i Manchester United.

Denna deadline day kan det bli en flytt till Aston Villa.

Klubbarna har fört samtal om den engelsk yttern.

Foto: Bildbyrån

Jadon Sancho är oönskad i Manchester United och yttern har ryktats bort i princip hela sommaren.

För några veckor sedan såg det ut att bli en flytt till Italien och till AS Roma, men Sancho nobbade huvudsatsklubben.

Nu ser det istället ut att kunna bli en flytt inom Premier League.

Samtal och förhandlingar mellan Manchester United och Aston Villa uppges nämligen pågå och dessa förväntas fortsätta under deadline day menar transferexperten Fabrizio Romano.