Uppgifter: United redo att släppa Jadon Sancho gratis

Jadon Sanchos tid i Manchester United har varit långt ifrån lyckad.

Då skriver Talksport att United kan släppa 25-åringen gratis nästa sommar.

Foto: Bildbyrån

Jadon Sancho är uppenbart oönskad i Manchester United och ryktades bort från klubben under hela sommaren.

Yttern, som var på lån hos Chelsea förra säsongen, hamnade till slut i Aston Villa. En klubb han kommer att tillhöra fram till sommaren 2026.

Efter det ser Manchester United, som äger 25-åringen, ut att släppa honom gratis. Det uppger sajten Talksport som menar att ”The Red Devils” inte kommer att utnyttja den option man har på att förlänga engelsmannens kontrakt.

Således kommer United inte att kunna tjäna några pengar på Sancho. Det spelar, enligt uppgifterna, ingen större roll då man bara vill bli av med hans lönepost så snart som möjligt.