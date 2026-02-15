Uppgifter: United vill göra dig av med Onana

Målvakten Andre Onana, 29, är på lån i Trabzonspor.

Nu uppger The Sun att United inte vill ha tillbaka honom.

Foto: Bildbyrån

Manchester Uniteds målvakt Andre Onana lånades i somras ut till turkiska klubben Trabzonspor, efter att ha fått en del kritik som målvakt.

Enligt uppgifter från The Sun vill United inte plocka tillbaka Onana när lånet går ut. Lånet sträcker sig över säsongen.

Uppgifterna beskriver att Manchester United kommer försöka göra sig av med målvakten på permanent basis när lånet löper ut.

Denna säsongen har han spelat 17 matcher för Trabzonspor som ligger trea i ligan.