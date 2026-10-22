Uppgifter: United vill värva Twentes talang

Manchester United har fått upp ögonen för Ruud Nijstad.

Enligt uppgifter ser klubben 18-åringen som en framtida ledare i försvaret.

Även Barcelona har visat intresse.

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Manchester United är intresserat av Twentes mittback Ruud Nijstad, enligt The Athletic. Klubben ska se den 18-årige nederländaren som en framtida försvarsgeneral.

Den 1,95 meter långe mittbacken har tagit en ordinarie plats i Twente, som ligger femma i Eredivisie. I klubben är den tidigare United-tränaren Erik ten Hag i dag teknisk direktör.

United är inte ensamma om intresset. Under slutet av sommarfönstret rapporterades det att Barcelona följde Nijstad, men katalanerna ska ha fått beskedet att en övergång inte var aktuell. Det är oklart om United har fått samma svar. Flera andra storklubbar ska också vara intresserade, de klubbarna uppges inte.

Nijstad kom till Twente 2019 och har kontrakt till sommaren 2029.