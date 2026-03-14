Uppgifter: Uniteds massflykt – elva spelare kan lämna

Manchester United kan bli av med flera spelare.

Närmare bestämt elva stycken som kan lämna i sommar.

Det rapporterar ESPN.

Manchester United har hittat rätt under interimtränaren Michael Carrick. Laget ligger på en tredjeplats i Premier League efter 29 omgångar och det ryktas om att Carrick kan bli kvar.

Det kan däremot bli en hel del skiften i Uniteds trupp. ESPN uppger att hela elva spelare kan lämna under sommarens transferfönster.

Det rör sig främst om Jadon Sancho, Casemiro och Tyrell Malacia som inte ser ut att förlänga kontraktet efter säsongen. Det samma gäller Harry Maguire.

Utöver det är Rasmus Højlund, Marcus Rashford och André Onana utlånade och är redo att säljas.

ESPN skriver vidare att Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte och Mason Mount kan lämna United då de inte fyller någon större funktion i truppen.

Till sist är det Bruno Fernandes som har ryktats bort till klubbar i Saudiarabien. Portugisens kontrakt löper ut 2027 och en flytt kan inte uteslutas.