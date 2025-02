Uppgifter: Uniteds plan för att värva Delap och Gyökeres

Manchester United har en ny strategi – att satsa ungt.

Enligt brittiska i Paper har ”The Red Devils” ställt in siktet på 22-årige Liam Delap, tillsammans med Viktor Gyökeres.

Dessförinnan behöver de dock sälja av ett par spelare.

Det är ingen nyhet att Manchester United har det tufft just nu. En 15:e plats i Premier League vittnar delvis om det, men ser man det från ett bredare perspektiv är frågan om klubben någonsin har varit på en sämre plats?



Nu har man dock bestämt sig för att ändra strategi, uppger brittiska i Paper. Enligt tidningen kan United behöva sälja spelare som Alejandro Garnacho och Kobbie Mainoo innan de värvar någon spelare för en större summa pengar. Detta för att inte riskera att bryta mot PSR-regeler (Profitability and Sustainability Rules).



Till sommaren sägs Viktor Gyökeres vara aktuell för en flytt till Manchester, men klubben har även siktat in sig på Ipswich anfallare Liam Delap, 22. Detta tillsammans med Chelsea, uppger i Paper.



”De är inte i risk att hota att bryta mot PSR men de hänger på en skör tråd. De måste vara försiktiga och när de kopplas ihop med anfallare i fin form skrämmer det mig att de kommer att göra samma misstag igen”, säger fotbollsekonomi-experten Rob Wilson till i Paper.



Liam Delap har kontrakt med Ipswich till och med sommaren 2029. Denna säsong har anfallaren spelat 26 matcher och gjort tio mål.