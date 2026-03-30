Uppgifter: Vålerenga vill ta tillbaka Holm

Odin Thiago Holm kan återvända till Vålerenga.

Det uppger norska TV2.

Odin Thiago Holm rapporteras vara på väg att lämna den Celtic för att gå på ett nytt lån.

Enligt norska TV2 är den norske mittfältaren nära en återkomst till Vålerenga. Parterna uppges nått en muntlig överenskommelse om ett låneavtal och spelaren väntas komma till Oslo under måndagen för att slutföra en affär.

23-åringen lämnade Vålerenga för Celtic under 2023 och var förra året på lån hos Los Angeles FC i USA.