Uppgifter: Vändning kring Mainoo – nytt United-kontrakt aktuellt

Kobbie Mainoo har ryktats bort från Manchester United en längre tid.

Nu kan dock en vändning vara på gång kring mittfältarens framtid.

Manchester United uppges vara redo att inleda kontraktsförhandlingar med Mainoo.

Foto: Bildbyrån

Kobbie Mainoos framtid i Manchester United har varit väldigt oviss under en längre tid.

Mittfältaren fick väldigt sparsamt med speltid under Ruben Amorim och enda sedan i somras har han ryktats bort från den engelska storklubben.

Nu ser dock en vändning ut att kunna vara på gång kring mittfältaren.

Sky Sports rapporterar nämligen denna torsdagskväll att Manchester United är redo att inleda samtal och förhandlingar med Mainoo om ett nytt kontrakt.

20-åringens nuvarande kontrakt med storklubben sträcker sig fram till sommaren 2027.