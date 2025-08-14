Uppgifter: Vasic vill bryta kontraktet med BP

Nikola Vasic närmar sig en exit från Brommapojkarna.

Anfallsstjärnan uppges ha bett om att få lämna klubben.

Det rapporterar Expressen.

Nikola Vasic har under den senaste tiden ryktats till Hammarby. FotbollDirekt kunde bland annat avslöja att anfallaren har klarat Bajens läkarundersökning med en hundra procentigt resultat.

Nu rapporterar Expressen att spelaren själv har bett om att bryta kontraktet med Brommapojkarna. Detta då det ska underlätta för en flytt till Hammarby.

– Det händer i alla fall grejer, säger Vasic till Fotbollskanalen under torsdagen.

Vasic uppges redan ha gått med på ett personligt avtal med Hammarby men ännu är inget officiellt.

Kontraktet med Brommapojkarna löper ut efter säsongen.

