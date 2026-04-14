Uppgifter: Verbrüggen kan lämna Brighton i sommar

Bart Verbrüggen, 23, är Brightons första val i mål.

Nu kommer uppgifter om att målvakten kan lämna i sommar, det uppger journalisten Florian Plettenberg.

Bart Verbrüggen har varit förstamålvakt i Brighton & Hove Albion sedan han anslöt sommaren 2023.

Efter tre säsonger kan dock en flytt bli aktuell redan i sommar. Enligt journalisten Florian Plettenberg överväger målvakten att lämna klubben under det kommande transferfönstret.

Uppgifterna pekar på att Verbrüggen är öppen för en framtid både inom och utanför England.

Den nederländske landslagsmålvakten har tidigare kopplats ihop med Bayern München, där han nämnts som en möjlig ersättare till Manuel Neuer.

Hittills har Verbrüggen spelat 99 matcher för Brighton, och hans kontrakt med Premier League-klubben sträcker sig till sommaren 2028.