Uppgifter: Veteranen gör sin sista säsong med Inter
Han har hunnit fylla 38 år och sitter på ett utgående avtal.
Snart har Francesco Acerbi gjort sin sista match för Inter.
Det rapporterar Transferjournalisten Nicoló Schira.
Det var under sommaren 2023 som Francesco Acerbi lämnade Lazio för spel med Inter. Den i dag 38-årige mittbacken har sedan dess spelat 143 matcher för Milano-klubben och bland annat vunnit en Scudetto samt tre cuptitlar med klubben.
Med ett kontrakt som sträcker sig fram till sommaren ser dock mittbacken ut att ha gjort sitt i den blåsvarta klubben.
Enligt Transferjournalisten Nicoló Schira kommer inte Inter att erbjuda veteranen ett nytt avtal och därmed ser Acerbi ut att lämna klubben efter tre år.
Tidigare i sin karriär har Francesco Acerbi spelat för klubbar som Sassuolo, Chievo Verona, Genoa, Pavia och Regina.
