Victor Boniface ser ut att närma sig en flytt från Bayer Leverkusen.

Enligt transferjournalisten Florian Plettenberg har anfallaren kommit muntligen överens med AC Milan.

Kvar återstår för den tyska klubben att acceptera eller neka Milans bud.

Sedan sommaren 2023 har Victor Boniface, 24, spelat för Bayer Leverkusen.

Sedan dess har den nigerianska anfallaren spelat 61 matcher i vilka det har blivit 32 mål och tolv assist.

Nu ser dock mycket ut att tala för att Boniface flyttar på sig – från Tyskland till Italien.

Det är Sky Sports transferjournalist Florian Plettenberg som skriver att spelaren själv är muntligen överens om de personliga villkoren med Milan och uppgörelsen ser ut att handla om ett lån med köpoption.

Vidare sägs Milan och Leverkusen befinna sig i diskussioner om att slutföra affären där sportchef Igli Tare har skickat ett officiellt bud inom de senaste 48 timmarna.

Kvar återstår att se om klubbarna kommer överens.