Uppgifter: Victor Osimhen scoutas av Arsenal

Han gör storsuccé i Turkiet.

Nu kan Victor Osimhen flytta till Premier League.

Enligt spanska AS har Arsenal scoutat anfallaren.

Sedan Victor Osimhen bytte Napoli mot den turkiska giganten Galatasaray har den nigerianska anfallaren spelat 72 matcher – och gjort 52 mål.

Under många år har den i dag 27-årige spjutspetsen ryktats vara aktuell för en flytt till den engelska högstaligan, Premier League.

Nu kan en sådan bli verklig.

Enligt uppgifter från spanska AS var Arsenals sportchef Andrea Berta på plats i Turkiet för att scouta Osimhen i matchen derbyt mellan Galatasaray och Fenerbahce. Detta skriver tidningen att sportchefen gjorde med anledning av en eventuell värvning redan i sommar.

Sedan tidigare har klubbar som Barcelona, Bayern München och Juventus uppgetts visa intresse för Galatasarays målspruta.