Uppgifter: Vinicius Jr nära att förlänga med Real Madrid

Vinicius Junior, 25, ser ut att bli kvar i Real Madrid.

Ett nytt avtal väntas skrivas mellan parterna.

Det rapporterar transferjournalisten Nicolo Schira.

Foto: Alamy

Vinicius Juniors framtid i Real Madrid var oviss i fjol efter att en spricka uppstått med den dåvarande huvudtränaren Xabi Alonso. Efter att Alonso lämnat har brassen inte uttryckt något missnöje och nu ser han ut att bli kvar.

Enligt den italienska transferjournalisten Nicolo Schira är Vini Junior nära att förlänga med Real Madrid. Det nya avtalet uppges sträcka sig till 2031.

Vinicius Junior noteras för 17 mål och 13 assist på 43 matcher den här säsongen. Hans nuvarande avtal sträcker sig till 2027.