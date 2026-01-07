Uppgifter: Vinicius Nogueira klar för utländsk storklubb

Halmstads BK ser ut att sälja till den bulgariska storklubben Ludogorets.

Sportal uppger att klubben kommer att värva Vinicius Nogueira.

Foto: Bildbyrån

Vinicius Nogueira har beviljats arbetstillstånd och kan spela i Halmstads BK igen nästa säsong, men mycket tyder på att han inte kommer att göra det.

Halmstads BK har tidigare under dagen bekräftat stort intresse för försvararen och nu ser en affär ut att vara klar.

Enligt bulgariska Sportal kommer han att flytta till den bulgariska storklubben Ludogorets.

Den bulgariska storklubben tränas som bekant av BK Häckens förre guldtränare Per-Mathias Høgmo.

Där assisteras han av Mikael Stahre och Christofer Augustsson.