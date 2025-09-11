Mbaye Cissé har nyligen testats av Mjällby AIF.

Nu ser han ut att få chansen att visa upp sig för en annan allsvensk klubb.

IFK Norrköping uppges nämligen testa 18-åringen.

18-årige Mbaye Cissé, testades nyligen av Mjällby AIF och i U21-mötet med Landskrona Bois i Ligacupen Elit blev 18-åringen målskytt.

Nu uppges han få chansen att visa upp sig för en annan allsvensk klubb.

Norrköpings Tidningar rapporterar nämligen att 18-åringen kommer att få chansen att träna med IFK Norrköping.

Han förväntas enligt uppgifterna kliva in i träning med Peking denna torsdag.

Cissé tillhör senegalesiska Teungueth Football Club.