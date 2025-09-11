Uppgifter: Visat upp sig för Mjällby – får samma chans hos Peking
Mbaye Cissé har nyligen testats av Mjällby AIF.
Nu ser han ut att få chansen att visa upp sig för en annan allsvensk klubb.
IFK Norrköping uppges nämligen testa 18-åringen.
18-årige Mbaye Cissé, testades nyligen av Mjällby AIF och i U21-mötet med Landskrona Bois i Ligacupen Elit blev 18-åringen målskytt.
Norrköpings Tidningar rapporterar nämligen att 18-åringen kommer att få chansen att träna med IFK Norrköping.
Han förväntas enligt uppgifterna kliva in i träning med Peking denna torsdag.
Cissé tillhör senegalesiska Teungueth Football Club.
