Uppgifter: Wahlstedt nära att säljas till Rosenborg

Leopold Wahlstedt uppges lämna danska AGF.

Roseborg har lagt ett bud på den svenske keepern.

Det rapporterar Tipsbladet.

Foto: Alamy

Leopold Wahlstedts tid i Århus ser ut att vara över. Den svenske burväktaren uppges ha fått ett bud lagt på sig.

Enligt danska Tipsbladet är det den norska storklubben rosenborg som har budat på Wahlstedt. Budet ska ligga på en halv miljoner euro vilket motsvarar ungefär 5,3 miljoner kronor.

Tipsbladet skriver dessutom att Wahlstedt är positiv till en övergång och att parterna förhandlar.

Rosenborg tränas av svensken Alfred Johansson.