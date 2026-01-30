Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Uppgifter: Werder Bremen har kontaktat Ekdal

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Hjalmar Ekdal, 27, kan flytta till Werder Bremen.
Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano under natten.

Foto: Bildbyrån

Hjalmar Ekdal har representerat Burnley sendan januari 2023. Den här säsongen har 27-åringen gjort det bra och noterats för 16 framträdanden i Premier League och FA-cupen. Men nu kan svensken vara aktuell för flytt.

Under torsdagskvällen kom det uppgifter från transferjournalisten Fabrizio Romano att Werder Bremen har kontaktat Hjalmar Ekdal om en övergång.

Uppgifterna säger även att förhandlingar mellan parterna nu pågår, utan att specificera om det rör sig om ett lån eller övergång samt vad summan skulle landa på. Det återstår att se.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt