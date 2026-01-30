Uppgifter: Werder Bremen har kontaktat Ekdal

Hjalmar Ekdal, 27, kan flytta till Werder Bremen.

Det rapporterar transferjournalisten Fabrizio Romano under natten.

Foto: Bildbyrån

Hjalmar Ekdal har representerat Burnley sendan januari 2023. Den här säsongen har 27-åringen gjort det bra och noterats för 16 framträdanden i Premier League och FA-cupen. Men nu kan svensken vara aktuell för flytt.

Under torsdagskvällen kom det uppgifter från transferjournalisten Fabrizio Romano att Werder Bremen har kontaktat Hjalmar Ekdal om en övergång.

Uppgifterna säger även att förhandlingar mellan parterna nu pågår, utan att specificera om det rör sig om ett lån eller övergång samt vad summan skulle landa på. Det återstår att se.