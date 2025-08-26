West Ham United ser ut att förstärka.

Klubben uppges vara överens med Monaco om Soungoutou Magassa.

Detta rapporterar Sky Sports.

Foto: Bildbyrån

West Ham United har haft en ruskigt tuff start på säsongen.

3–0-förlust mot Sunderland i premiären följt av 5–1-förlust mot Chelsea i hemmapremiären.

Graham Potter och hans manskap har det inte enkelt, men nu ser Londonklubben ut att förstärka truppen ytterligare.

Sky Sports rapporterar nämligen nu att West Ham och Monaco är överens om Soungoutou Magassa.

Londonklubben uppges betala 17,3 miljoner pund för mittfältaren, vilket motsvarar omkring 223 miljoner kronor.